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المكسيكية ترحب بقرار الرئيس بايدن "تعليق" بناء الجدار الحدودي

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الحكومة المكسيكية ترحب بقرار الرئيس بايدن "تعليق" بناء الجدار الحدودي المكسيكية ترحب بقرار الرئيس بايدن "تعليق" بناء الجدار الحدودي

مصراوي Masrawy

07:49 ص الخميس 21 يناير 2021

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
رحبت المكسيكية بتوقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول يوم له في البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا علق بموجبه بناء جدار عند الحدود بين البلدين، كما أشادت بعزمه على إصلاح قوانين الهجرة في الولايات المتحدة.
وكتب وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد في تغريدة، أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، أن "المكسيك ترحب بانتهاء بناء الجدار".
وقال لوبيز أوبرادور قبيل أداء بايدن اليمين الدستورية "أتفق مع مقارباته الرئيسية الثلاث ... إنها مهمة للغاية: (مكافحة) الجائحة والتعافي الاقتصادي والهجرة"، متمنيا للرئيس الأمريكي الجديد "ولاية مثمرة".
كذلك رحب إيبرارد بعزم بايدن على إصلاح قوانين الهجرة في الولايات المتحدة، ولا سيما بـ"الطريق نحو ازدواجية الجنسية".
وقال "كما كتب الرئيس لوبيز أوبرادور قبل بضع سنوات للرئيس جو بايدن، فإن الجسور تمهد الطريق للتعاون والتفاهم".
وشكل بناء هذا الجدار "المعادي للمهاجرين" أحد الوعود الرئيسية التي أطلقها الرئيس السابق دونالد في حملته الانتخابية في 2016.
وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قال الأربعاء إنه يشارك الأولويات التي وضعها بايدن لبدء ولايته، ولا سيما ملف الهجرة، القضية الحسّاسة للمكسيك في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

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