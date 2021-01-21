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"الضنا مبقاش غالي".. تفاصيل ضبط زوجين روجا لبيع طفلتهما في القاهرة

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"الضنا مبقاش غالي".. تفاصيل ضبط زوجين روجا لبيع طفلتهما في القاهرة "الضنا مبقاش غالي".. تفاصيل ضبط زوجين روجا لبيع طفلتهما في القاهرة

مصراوي Masrawy

07:29 ص الخميس 21 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي:

تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبط زوجين؛ لقيامهما بالترويج لبيع طفلتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام إحدى الفتيات بالإعلان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن رغبتها في التصرف والتنازل عن طفلة حديثة الميلاد بمقابل مادي والتواصل مع عملائها من راغبي تبني الأطفال عبر برامج وتطبيقات المحادثات النصية من بينها "الماسنجر" بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد صاحبة الحساب المذكور وزوجها وتبين أنهما (سيدة – مقيمة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا، زوجها – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبطهما وطفلتهما "الطفلة"، حال قيامهما بعرضها للبيع مقابل مبلغ مادي بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، كما ضُبط مع المتهمة (هاتف محمول يحوي العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية على موقعي التواصل الاجتماعي" فيس بوك – واتساب" الدالة على ارتكابها جريمة الترويج لبيع نجلتها)، وبمواجهتهما أقرا بأن الطفلة التي قاما بعرضها للبيع طفلتهما وبحوزتهما (شهادة ميلاد لها مثبت بها بياناتهما كوالدي الطفلة) وأنهما قاما بذلك نظراً لمرورهما بضائقة مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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