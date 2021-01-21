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"الأرصاد": يستمر انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على شمال المملكة

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"الأرصاد": يستمر انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على شمال المملكة "الأرصاد": يستمر انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على شمال المملكة
رياح سطحية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على معظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا للرياح السطحية يؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق: (الرياض، الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك، نجران، عسير، الباحة) مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة. كما يستمر انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق المملكة الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون على الجزء الأوسط والشمالي: شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20- 50كم/ساعة قد تصل إلى أكثر من 50كم/الساعة، وعلى الجزء الجنوبي: جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج على الجزء الأوسط والشمالي: متران إلى ثلاثة أمتار، وعلى الجزء الجنوبي: متر إلى متر ونصف، وحالة البحر مائج على الجزء الأوسط والشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 50- 20كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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