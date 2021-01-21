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مصراوي Masrawy

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع القومي "مستقبل مصر"، وكذلك توفير مياه الري والتكلفة المالية الخاصة بالمشروع، وكذلك كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ60 لإنشاء المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وتحت عنوان "الرئيس: توفير كل عوامل النجاح لاستصلاح 500 ألف فدان ضمن مشروع "مستقبل مصر"، وفي صدر صفحتها الأولى ذكرت صحفية "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أهمية تحقيق واستمرارية عامل جدارة الأداء والتنفيذ لمشروع "مستقبل مصر" وتوفير كافة عوامل النجاح له، وكذلك الشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص، ليصبح هذا المشروع العملاق قيمة مضافة لسلسلة المشروعات القومية في مجال الإنتاج الزراعي والغذاء واستصلاح الأراضي، ويسهم في استراتيجية الدولة للبناء والتنمية بزياد نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة، وتوفير المزيد من فرص العمل، ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي المنشود لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

وأوضحت "الأهرام" أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والرائد طيار بهاء الدين الغنام.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي "مستقبل مصر" والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية لمصر بواقع 500 ألف فدان على امتداد محور الضبعة شمالًا، حيث اطلع الرئيس السيسي على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع القومي "مستقبل مصر"، وكذلك توفير مياه الري والتكلفة المالية.

وحول تهنئة الرئيس السيسي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالذكرى الستين لتأسيسها، ذكرت الأهرام تحت عنوان "الرئيس: مصر نجحت في التعامل مع أزمة كورونا وحافظت على نمو الاقتصاد" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقدير العميق الذي تكنه مصر للدور البارز الذي تقوم به المنظمة على المستوي الثنائي مع مصر، وأيضًا لإسهاماتها في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على المستوى الدولي؛ تحقيقًا للشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء وهو: "سياسات أفضل لحياة أفضل".

وأوضحت "الأهرام" أن هذا جاء في الكلمة المتلفزة التي ألقاها الرئيس، أمس، للتهنئة بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء المنظمة.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله، في كلمته، إن العام الماضي كان حافلًا بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة جائحة "كوفيد- ١٩"، إلى الحد الذي يجعل العالم بعد تلك الأزمة مختلفًا عن ذي قبله، وبالرغم من تلك الصعوبات، أظهرت الأزمة فرصة مهمة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يسهم في تحقيق التعافي الشامل في أسرع وقت ممكن.

وتحت عنوان "بايدن يتسلم رئاسة أمريكا بعد حفل تنصيب غابت عنه الجماهير وقاطعه ترامب"، ذكرت الأهرام أن مراسم تنصيب جو بايدن جرت أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، وقد غاب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن حفل التنصيب، وحضر بدلاً منه نائبه مايك بنس، كما غاب عنه مئات الآلاف من الأمريكيين الذين دأبوا على المشاركة في حضور المراسم أمام مبنى الكونجرس الأمريكي وذلك بسبب وباء "كورونا".

وأضافت الصحيفة أن الرئيس الجديد أدى اليمين الدستورية أمم رئيس المحكمة العليا جون روبرتس واضعا يده على إنجيل توارثته عائلة بايدن على مدى أكثر من مائة عام، في حين غادر ترامب البيت الأبيض مبكرًا قبل تنصيب بايدن مخالفًا تقليدًا سياسيًا يعود إلى أكثر من 150 عامًا ليرفض بذلك لقاء خلفه وتأكيد الانتقال السلمي للسلطة.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على اجتماع مجلس الوزراء، وتحت عنوان "مجلس الوزراء برئاسة مدبولي: تعديل قانون العقوبات.. والموافقة على مشروع "الأحوال الشخصية"، ذكرت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدم في بداية اجتماع الحكومة أمس الأربعاء، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء الحكومة والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وذكرت الصحيفة أن المجلس أصدر قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، بدلا من يوم الاثنين الموافق 25 يناير".

وأضافت "الجمهورية"، أن مجلس الوزراء وافق بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافى الملاحظات التي أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماع الحكومة برئاسة دكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكرر) و(242 مكرر أ).

وحول اشتراطات البناء الجديدة، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "مدبولي: اهتمام رئاسي بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران"، أن دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع إجراءات تطبيق منظومة الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة الجديدة للمــدن المصريـــة، وذلك في اجتماع بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان.

وأضافت "الجمهورية" أن رئيس الوزراء وجه بالاستعداد للإعلان عن إجراءات تفعيل الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، وبدء تطبيق المنظومة، مُشددا في هذا الصدد على ضرورة تطبيق هذه الضوابط بدقة متناهية ويسر للمتعاملين، مشيرًا إلى أنه عرض تطورات ملف الاشتراطات البنائية أولا بأول على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يبدى الرئيس اهتماما كبيرا بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران في مصر، موضحًا أن الشروط والضوابط البنائية الجديدة تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وفي صحيفة الأخبار، وتحت عنوان "مصر وقطر تستأنفان العلاقات الدبلوماسية رسميًا"، ذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية أﻋﻠﻨﺖ أن ﻣﺼﺮ وﻗﻄﺮ ﺗﺒﺎدﻟﺘﺎ ﻣﺬﻛﺮتين رﺳﻤﻴﺘين اﺗﻔﻘﺖ اﻟﺪوﻟﺘﺎن بموجبهما على اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.

ونقلت الصحيفة بيان الوزارة أمس، أن ذﻟﻚ يأتي اﺗﺼﺎﻻ ﺑﺎلتطورات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻰ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ببيان العلا، الموقع خلال القمة الخليجية التي عقدت بالسعودية مطلع الشهر الجاري.

وأبرزت "الأخبار"، بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمام مجلس النواب، وتحت عنوان "وزير التعليم أمام النواب: نبني نظامًا تعليميًا جديدًا والقديم يصعب إصلاحه"، أوضحت الصحيفة أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب استأنف ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ المستشار ﺣﻨﻔﻰ ﺟﺒﺎﻟﻰ، رﺋﻴﺲ المجلس، ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮزراء ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ ﺣﻮل ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ الحكومة ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ المجالات، حيث استمع المجلس ﻟﺒﻴﺎن اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃﺎرق ﺷﻮﻗﻰ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬى ﺑﺪأه ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ المعلمين، والإداريين العاملين في المنظومة التعليمية، وأﻧﻬﻢ ﻋﺼﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻤﻠﻬﻢ اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻰ ﻣﺮت اﻟﻔﺘﺮة الماضية، ﻓﻰ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.

ونقلت "الأخبار" عن ﺷﻮﻗﻲ، قوله إن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎم الماضي ﻣﺮت ﺑﻨﺠﺎح، وإن ﻣﺼﺮ ﺗﺒﻨﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺑﻌﺪﻣﺎ وﺟﺪت أن ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻘﺪيم ﻳﺼﻌﺐ إﺻﻼﺣﻪ، ﻣﺸﻴﺮا إلى أن اﻟﻨﻈﺎم الجديد يأتي اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ إيمان اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ، ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ المجتمع المصري، إلى ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺘﻌﻠﻢ وﻳﻔﻜﺮ وﻳﺒﺘﻜﺮ، ﻣﻊ تجهيز، عدد من اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وأﺿﺎف وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، أﻧﻪ تم البدء ﻓﻰ ﺑﻨﻚ المعرفة، اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮى ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻳﻀﻢ ﻛﻤًﺎ ﺿﺨﻤًﺎ ﻣﻦ المعارف، وﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺪورﻳﺎت واﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ، ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻰ مكان واحد يتاح لـ100 ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺼﺮي، وﻟﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺪدة.

وأوضح شوقي أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ أﺷﺮف في 2014 ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة، وﻣﻨﺬ ﻋﺎم تم تنفيذ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ الجديدة من ﺧﻼل المرحلة الأولى في 2018، ﻣﺆﻛﺪا أن ﻣﺼﺮ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻰ إﻋـﺪاد المنظومة التعليمية الجديدة.