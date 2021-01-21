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اليوم.. البرلمان يناقش جهود وزارتي الشباب والرياضة وقطاع الأعمال

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اليوم.. البرلمان يناقش جهود وزارتي الشباب والرياضة وقطاع الأعمال اليوم.. البرلمان يناقش جهود وزارتي الشباب والرياضة وقطاع الأعمال

مصراوي Masrawy

05:00 ص الخميس 21 يناير 2021

يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، بحضور وزيري قطاع الأعمال والشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يستمع أعضاء اللجنة العامة إلى بياني قطاع الأعمال والشباب والرياضة بشأن جهود الوزارتين خلال الفترة السابقة.

واستمع أمس الأربعاء الأعضاء إلى بيان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي حيث تم إحالته للجنة التعليم والبحث العلمي.

كما استمع المجلس لبيان وزيرة التعاون الدولي وتم إحالته للجان المختصة كل في مجاله لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

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