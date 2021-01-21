"المتحدة" تعين عمرو الفقي رئيسا لمجلس إدارة شركة "POD"

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، تعيين عمرو الفقي رئيسا لمجلس إدارة شركة POD الشركة الرائدة في مجالات العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات الكبرى والوكالات الإعلانية للتلفزيون والراديو والصحافة الرقمية والمقروءة.

وأوضح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، أن هذا التعيين جاء بناء على مجهودات وكفاءة وخبرة عمرو الفقي في مجال الإعلام والإعلان في مصر والعالم العربي.

وأضاف صالح، أن عمرو الفقي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي يرأسها تامر مرسي.

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