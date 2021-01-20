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بحضور عدد من رؤساء الولايات المتحدة السابقين

تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، الحقيبة النووية، التي تحتوي على الرموز الخاصة لشن ضربات نووية.

وتضم الحقيبة جميع العناصر اللازمة لشن ضربة نووية وترافق الرئيس الأمريكي في جميع الظروف، بحسب موقع "مونت كارلو".

وجرى تسلم الحقيبة في مبنى الكونجرس، الذي شهد مراسم تنصيب بايدن في حضور عدد من رؤساء الولايات المتحدة السابقين منهم بارك أوباما وجورج بوش الابن وبيل كلينتون.

وغاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مراسم التنصيب في مخالفة للبروتوكولات المعمول بها في حفل تنصيب الرئيس الجديد.

وبذلك يكون ترامب قد تخلى عن تقليد تسليم الحقيبة النووية من رئيس إلى خليفته، وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة منذ 150 عاماً.

يذكر أن الحقيبة تتشكل من هيكل قوي من الألومنيوم، مغطى بالجلد الأسود، وتضم جهاز اتصال مربوطاً بوزارة الدفاع.



ويستخدم الرئيس هذا الجهاز للتواصل وإثبات شخصيته عندما يرى ضرورة لشن هجوم نووي، ويصدر أوامر يتابع البنتاغون تنفيذها.

