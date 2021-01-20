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"شرطة الرياض": القبض على ثلاثة أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن

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"شرطة الرياض": القبض على ثلاثة أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن "شرطة الرياض": القبض على ثلاثة أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن
جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، الذي يظهر من خلاله انتحال مجموعة أشخاص صفة رجال الأمن واستخدام تجهيزاتٍ مشابهةٍ للتجهيزات الأمنية وتوثيق ذلك ونشره عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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