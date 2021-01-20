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يوجّه "الخدمة السرية" بحماية أبنائه قبل مغادرته البيت الأبيض

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ترامب يوجّه "الخدمة السرية" بحماية أبنائه قبل مغادرته البيت الأبيض يوجّه "الخدمة السرية" بحماية أبنائه قبل مغادرته البيت الأبيض
الوكالة تتبع الأمن الداخلي ومن مهامها حماية قادة الولايات المتحدة وأسرهم

ترامب يوجّه

وجّه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ببقاء أبنائه تحت حماية الخدمة السرية لمدة ستة أشهر بعد انتهاء ولايته الرئاسية حسب CNN.

وتفصيلاً، نقلت القناة التلفزيونية عن مسؤول رفيع المستوى قوله إن ترامب وقع على مذكرة بهذا الشأن، مشيرة إلى أن حماية الخدمة السرية وهي وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي ومن أبرز وظائفها حماية قادة الولايات المتحدة وأفراد أسرهم، تشمل جميع أبناء ترامب، بمن فيهم إيفانكا وتيفاني ودونالد وإريك، وإن كانت حماية الخدمة السرية لا تشمل كالعادة إلا أطفالاً أعمارهم دون 16 عامًا (الأمر الذي ينطبق على ابن ترامب الأصغر بارون).

وتولى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن منصبه بصورة رسمية، الأربعاء، فيما غادر دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى مقرهما في ولاية فلوريدا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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