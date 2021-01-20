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"الموارد البشرية" تودع ملياراً و700 مليون ريال معاشات ضمانية لشهر جمادى الآخرة

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"الموارد البشرية" تودع ملياراً و700 مليون ريال معاشات ضمانية لشهر جمادى الآخرة "الموارد البشرية" تودع ملياراً و700 مليون ريال معاشات ضمانية لشهر جمادى الآخرة
الوزارة أودعت المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وتفصيلاً؛ اشتمل إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، حيث بلغت المبالغ المودعة في حساباتهم في مجملها 1,704,496,413 ريالاً سعودياً، منها 1,410,138,301 ريال للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191,692,200 ريال، و102,665,912 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء.


يذكر أنه قد أُودعت تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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