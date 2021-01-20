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ميركل تتطلع لفصل جديد في العلاقات الألمانية الأمريكية في عهد بايدن

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ميركل تتطلع لفصل جديد في العلاقات الألمانية الأمريكية في عهد بايدن ميركل تتطلع لفصل جديد في العلاقات الألمانية الأمريكية في عهد بايدن

مصراوي Masrawy

11:38 م الأربعاء 20 يناير 2021

برلين - (د ب أ)

أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمراسم أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس اليمين الدستورية، ووصفته بأنه "احتفال حقيقي بالديمقراطية الأمريكية".

وكتب ستيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل على، تويتر نقلاً عنها: "أتطلع إلى فصل جديد من الصداقة والتعاون الألماني الأمريكي".

وتراجعت العلاقات الألمانية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في عهد دونالد سلف بايدن.

عملت ميركل كمستشارة لألمانيا لمدة 15 عامًا وعملت مع رؤساء الولايات المتحدة جورج دبليو بوش وباراك أوباما وترامب والآن بايدن.

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