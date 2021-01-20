برلمان تونس يحدد موعد جلسة التصويت على التعديل الحكومي الموسع

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مصراوي Masrawy

تونس - (د ب أ)

أعلن مكتب البرلمان في تونس، اليوم الأربعاء، تحديد جلسة عامة للتصويت على التعديل الحكومي الموسع يوم 26 من الشهر الجاري.

وأجرى المشيشي الذي استلم منصبه على رأس حكومة التكنوقراط في سبتمبر الماضي، تعديلاً موسعًا شمل 11 وزيرًا دون أن إشراك للأحزاب.

وللحصول على ثقة البرلمان يتعين التصويت بالأغلبية المطلقة التي لا تقل عن 109 أصوات.

وتحظى الحكومة بدعم أكبر حزبين في البرلمان وهما حركة النهضة الإسلامية (54 نائبًا) وحزب "قلب تونس" (30 نائبًا) إلى جانب حزب "تحيا تونس" وكتلة الإصلاح الديمقراطي (16 نائب).