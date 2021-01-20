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تنمية "النظيم والجنادرية" تعتمد تطوير "الإصلاح الأسري" و"النادي الشبابي"

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تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للجنة والذي يحمل هوية جديدة إعلامية

تنمية

عقد مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية اجتماعه الأول في العام 2021م، وناقش عددًا من الموضوعات على جدول أعمال بحضور عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثانية إبراهيم بن فهيد العنزي.

وتفصيلاً، عرض عضو المجلس البلدي إبراهيم بن فهيد العنزي مشروع التعاون مع المجلس البلدي بمنطقة الرياض إضافة إلى التطرق لجهود مجلس النظيم التطوعي في البرامج التطوعية التي تصب في تفعيل الشراكة بين المجلس البلدي والمواطن وتفعيل المسؤولية الاجتماعية تجاه الخدمات البلدية.

كما اعتمد المجلس مشروع تطوير مركز الإصلاح الأسري بالنظيم والجنادرية وتطوير نادي الحي الشبابي وتم تكليف لجنة لمتابعة التطوير برئاسة الدكتور زيد الخمشي رئيس مجلس الإدارة وعضوية الشيخ أحمد الفهد إمام وخطيب جامع خديجة بنت خويلد ورئيس النادي الشبابي ومرضي الحسني رئيس مركز الإصلاح الأسري.

فيما دشن الحاضرون الموقع الإلكتروني الجديد للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية والذي يحمل هوية جديدة إعلامية توثيقية،وسيقوم برصد جميع الأعمال السابقة والمستقبلية للجنة، كما تم وسيتم تزويده بالرصد الإعلامي والمنتجات المطبوعة للجنة ليسهل على الجميع التعرف على كامل المعلومات عن اللجنة وبرامجها ومشروعاتها.

يُشار إلى أنه حضر الاجتماع كل من سعود فهاد ونايف عطوي الرويلي وياسر خليفة المسلم وأحمد فهيد وممدوح حليس ومرضي الحسني وعمر عضيب، بالإضافة إلى الشيخ أحمد الفهد وأعضاء الإدارة التنفيذي غازي صفوق المدير التنفيذي وأحمد البارقي وأحمد حمدان.

تنمية

تنمية

تنمية

تنمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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