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قال: "أوايسيس الرياض" معجزة حوَّلت الصحراء إلى واحة مذهلة

أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج" إلى أنه يتمنى السعي وراء سعودة قطاع مغاسل الملابس، ولكن قبل ذلك يتمنى أيضًا سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أكد "العرفج" أن معالي المستشار "تركي آل الشيخ" عوّدنا دائمًا على الأعمال الإبداعية، مشيرًا إلى أن "أوايسيس الرياض" معجزة، تحوِّل الصحراء إلى واحة مذهلة.

وفي خبر حصري، خصّت وزارة الموارد البشرية "يا هلا بالعرفج" بخبر مهم، هو إعلان توطين قطاعات: المهن القانونية، المهن الفنية، التسويق، مهن القطاع الصحي، خلال الأسبوع المقبل.

وفي فقرة "مزاين الكتب" كتاب "التابلاين ودوره التنموي في منطقة الحدود الشمالي" للكاتبَيْن "ماجد بن صلال المطلق" و"مطر بن عايد العنزي".

كما وجَّه عامل المعرفة رسالة ‏إلى رؤساء الأندية، مؤكدًا بقوله: "لا تُحمِّلوا خزائن الأندية أخطاء اللاعبين! دفِّعوا اللاعب قيمة عقوبته من مستحقاته الشخصية، وأعطوها للاعب المتضرر، وأتحداكم أن يكررها لاعب".