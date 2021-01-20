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في تقليد حديث نسبياً بدأه "ريجان"

قبل أن يغادر البيت الأبيض للمرة الأخيرة متجهاً إلى قاعدة أندروز الجوية الواقعة في ولاية ميريلاند، ترك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسالة إلى خلفه جو بايدن في تقليد يتبعه الرؤساء منذ عهد الرئيس الأربعين رونالد ريجان.

وأكد المتحدث باسم "ترامب"، جود دير، أن الرئيس السابق كتب رسالة إلى "بايدن"، وتركها له على المكتب البيضاوي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ولم تكشف الإدارة السابقة للبيت الأبيض عن فحوى الرسالة التي تركها "ترامب" لخلفه، إلا أن مصدراً قال لشبكة "CNN" الأمريكية إن الرسالة "شخصية"، ومحتواها يأتي استكمالاً لما قاله الرئيس السابق في خطاب الوداع الذي ألقاه في وقت سابق من يوم الثلاثاء، وما تضمنه من حثه للإدارة الجديدة على الاعتناء بأمريكا.

وعلى الرغم من تخلي "ترامب" عن تقليد حضور الرؤساء المنتهية ولايتهم لحفل تنصيب خلفائهم، إلا أنه خالف التوقعات واتبع التقليد الحديث نسبياً في كتابة الرسائل بين الرؤساء، حيث بدأ ذلك التقليد على يد الرئيس الأسبق رونالد ريجان حينما بعث برسالة مرحة إلى خلفه ونائبه سابقاً جورج بوش الأب، يحثه فيها على ألا يدع أحداً يصيبه بالإحباط.

وسار "بوش الأب" على درب "ريجان"، وترك رسالة إلى بيل كلينتون بعد منافسة حامية الوطيس بينهما على رئاسة البلاد، انتهت لصالح الأخير، ولكن بروح عالية وتغليباً للمصلحة العامة للبلاد حينذاك كتب "بوش" إلى "كلينتون": "نجاحك الآن هو نجاح بلادنا. أنا أشجعك بشدة".

ولدى وصوله إلى البيت الأبيض، تلقى "ترامب" رسالة من سلفه باراك أوباما، يتمنى له ولإدارته حسن الحظ، ويحثه على السعي لترك "أدوات ديمقراطيتنا على الأقل بنفس القوة التي وجدناها".