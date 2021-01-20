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موسكو ترحب بتصريحات مرشح بايدن لوزارة الخارجية بشأن "ستارت 3"

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موسكو ترحب بتصريحات مرشح بايدن لوزارة الخارجية بشأن "ستارت 3" موسكو ترحب بتصريحات مرشح بايدن لوزارة الخارجية بشأن "ستارت 3"

مصراوي Masrawy

10:22 م الأربعاء 20 يناير 2021

موسكو - (د ب أ)

صرح مندوب الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ترحب بتصريحات المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن حول إمكانية تمديد معاهدة الحد من الأسلحة النووية "ستارت 3".

وقال أوليانوف،خلال لقاء مع قناة "روسيا 24": "حقيقة أن بلينكن قد أعلن بالفعل عن استعداده للعمل بجدية على تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية هي إشارة إيجابية نرحب بها".

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية دعت في وقت سابق اليوم مجددا في بيان لها الولايات المتحدة لتمديد اتفاقية "ستارت 3" لمدة 5 سنوات، وذلك عقب أداء بايدن اليمين الدستورية، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها باراك أوباما ودميتري مدفيديف في 8 أبريل من العام 2010 في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.

وتنتهي الاتفاقية في شباط من هذا العام، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها. وقد صرحت روسيا بدورها مرارا بأنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.

وألزمت "ستارت 3" الجانبين الأمريكي والروسي، بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الاستراتيجية، وتنص على خفض، وخلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية إلى 1550 رأسا، وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة. وتم وضع الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها.

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