الزراعة: تزويد معامل معهد صحة الحيوان بميناء الإسكندرية بأحدث أجهزة فحص الأغذية

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، أنه تم تطوير وتوسيع ورفع كفاءة معامل الأغذية بميناء الإسكندرية وتزويدها بأحدث الأجهزة في فحص الأغذية والقدرة الاستيعابية للمعمل 100 ألف عينة سنويا بمعدل 250 عينة يوميا.

وتقوم المعامل بفحص الأغذية ذات الأصل الحيواني: (اللحوم - الأسماك - الدواجن - الكبدة - الكلاوي - القلوب - منتجات الألبان) الواردة عن طريق مينائي الإسكندرية والدخيلة حيث جميع الفحوصات تتم طبقا للمواصفة القياسية المصرية معتمدة من المجلس الوطني للاعتماد EGAC طبقا للمواصفة الدولية 17025/2017 بعدد 80 اختبارا معمليا في مجالات: (فحص الأغذية - المياه - الأعلاف - المسحات - الفحص الكيميائي - فحص بقايا الأدوية - الهرمونات - المبيدات - السموم الفطرية - السموم البكتيرية - بقايا العناصر الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم).

وأضاف شاهين، في بيان له، أنه في إطار البروتوكول الموقع بين معهد صحة الحيوان والهيئة القومية لسلامة الغذاء يقوم المعهد في منظومة متكاملة على مدار ٢٤ساعة لاستقبال وفحص العينات واستخراج النتائج للحفاظ على الأمن الغذائي المصري.

جدير بالذكر أن معامل معهد صحة الحيوان معتمدة كمعامل مرجعية متميزة للاتحاد الأفريقي في فحص الأغذية ذات الأصل الحيواني وكذلك للهيئة القومية لسلامة الغذاء كما أن المعهد يمتلك 38 معملا فرعيا منتشرة في جميع الموانئ والمنافذ ومحافظات الجمهورية.​