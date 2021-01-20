أخبار عاجلة

مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تولي جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة -
أمريكا: الإصابات بكورونا تصل إلى 25.2 مليون إصابة والوفيات إلى 419621 -
‏قائد عسكري أمريكي: مياه الخليج ستكون منطقة محل نزاع في أي صراع مسلح مع إيران -
"كان حوارًا هادئًا".. هيكل يشكر لجنة الإعلام بمجلس النواب عقب اجتماع الاثنين -
‏بايدن: طالبت بإحاطة بشأن نافالني وتقارير رصد روسيا مكافآت للنيل من جنودنا في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الزراعة: تزويد معامل معهد صحة الحيوان بميناء الإسكندرية بأحدث أجهزة فحص الأغذية

Print
الزراعة: تزويد معامل معهد صحة الحيوان بميناء الإسكندرية بأحدث أجهزة فحص الأغذية الزراعة: تزويد معامل معهد صحة الحيوان بميناء الإسكندرية بأحدث أجهزة فحص الأغذية

مصراوي Masrawy

10:24 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، أنه تم تطوير وتوسيع ورفع كفاءة معامل الأغذية بميناء الإسكندرية وتزويدها بأحدث الأجهزة في فحص الأغذية والقدرة الاستيعابية للمعمل 100 ألف عينة سنويا بمعدل 250 عينة يوميا.

وتقوم المعامل بفحص الأغذية ذات الأصل الحيواني: (اللحوم - الأسماك - الدواجن - الكبدة - الكلاوي - القلوب - منتجات الألبان) الواردة عن طريق مينائي الإسكندرية والدخيلة حيث جميع الفحوصات تتم طبقا للمواصفة القياسية المصرية معتمدة من المجلس الوطني للاعتماد EGAC طبقا للمواصفة الدولية 17025/2017 بعدد 80 اختبارا معمليا في مجالات: (فحص الأغذية - المياه - الأعلاف - المسحات - الفحص الكيميائي - فحص بقايا الأدوية - الهرمونات - المبيدات - السموم الفطرية - السموم البكتيرية - بقايا العناصر الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم).

وأضاف شاهين، في بيان له، أنه في إطار البروتوكول الموقع بين معهد صحة الحيوان والهيئة القومية لسلامة الغذاء يقوم المعهد في منظومة متكاملة على مدار ٢٤ساعة لاستقبال وفحص العينات واستخراج النتائج للحفاظ على الأمن الغذائي المصري.

جدير بالذكر أن معامل معهد صحة الحيوان معتمدة كمعامل مرجعية متميزة للاتحاد الأفريقي في فحص الأغذية ذات الأصل الحيواني وكذلك للهيئة القومية لسلامة الغذاء كما أن المعهد يمتلك 38 معملا فرعيا منتشرة في جميع الموانئ والمنافذ ومحافظات الجمهورية.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

شبكة عيون الإخبارية