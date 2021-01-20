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ورقية أم إلكترونية.. طلب إحاطة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

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ورقية أم إلكترونية.. طلب إحاطة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة ورقية أم إلكترونية.. طلب إحاطة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

مصراوي Masrawy

10:22 م الأربعاء 20 يناير 2021


كتب- مصراوي:

تقدم النائب عمرو وطني عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حول نظام امتحانات الثانوية العامة.

وقال "وطني" في تصريحات صحفية، هل تتم امتحانات الثانوية العامة هذا العام عن طريق التابلت أم ورقيا مع الأخذ في الاعتبار أن امتحانات الصف الأول والثاني كان الامتحان عن طريق التابلت وامتدت مواعيد الامتحانات 12 عشرة ساعة وهذا غير عادل.

وتابع: "أرجو ألا نتفاجئ بامتحان ورقي مما يكلف الدولة أموالا وهل هناك ضمانة أن الإنترنت ستتحمل دخول هذا العدد الهائل في وقت واحد؟".

وتابع: "هل خطة الوزارة لما بعد وباء كورونا أن يظل الطلاب في البيوت بنظام التعليم أون لاين مما يؤدي إلى انتشار الأمراض الاجتماعية منها فقدان تقويم الطلاب وفقدان القدوة والرمز مما يجعلنا نترك أولادنا وبناتنا لمصادر تعلم ومعرفة من خلال التواصل الاجتماعي ومعظمها غير دقيق ونظل نلهث وراء تكذيب الشائعات علاوة على أمراض مثل السمنة وما يترتب عليها زيادة الكولسترول الضار والدهون الثلاثية ونبني جيلا يحتاج إلى إنفاق على أكثر الصحة علاوة على الأمراض التي بدأت تنتشر بين الطلاب مثل التوحد لأننا حكمنا عليهم بالعزلة".

وأوضح أن طلاب الدمج وطبقا للتقارير الطبية التي يحصلون عليها تؤكد تدني مستوى الذكاء لديهم ومع ذلك أصرت الوزارة على تسليمهم التابلت، متسائلا: لماذا طلاب المنازل لم يتسلموا التابلت وامتحانهم في المرحلة الثانوية ورقي؟ ولماذا حرمانهم من أن يدخلوا المنظومة الجديدة؟.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه لم يتم طباعة كتب للمرحلة الثانوية هذا العام والوزير خرج بتصريح في الإعلام ادخلوا بالكتب مما خلق سوقا سوداء للكتب المدرسية من خلال مطابع تحت السلم.

واختتم: طلاب الخدمات مصروفاتهم أكثر من 2200 جنيه في ظل الظروف القاسية ولو كان قادرا ماديا كان توجه للتعليم الخاص والمراكز الاستكشافية منتشرة في جميع محافظات دورها ليس واضحا ولها ميزانية ضخمة ومكدسة بالمعلمين الذين تم انتدابهم إليها وهذا يسبب العجز في المعلمين.

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