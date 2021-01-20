بالفيديو.. شاهد كيف نجا متزلج من انهيار جليدي مفاجئ بأعجوبة

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كان حجم الانهيار كافيًا لدفن أو تحطيم أي شخص

وثَّق أحد المتزلجين بكاميرته مشهدًا يحبس الأنفاس لانهيار جليدي مفاجئ أثناء تزلجه على منحدرات كولورادو الخلفية، كاد أن يودي بحياته لولا العناية الإلهية.

وكان موريس كيرفن يتزلج على الجليد عند قمة (No Name Peak) بالقرب من ممر لوفلاند في ولاية كولورادو في سوميت كاونتي، عندما استدار ليرى الثلج يتجه نحوه، بحسب ما نقلته شبكة"CNN" الأمريكية.

وعلى الرغم من أن الأجواء المناخية لم تكن تشير لاحتمالية حدوث انهيار جليدي إلا أن "كيرفن" فوجئ أثناء تزلجه بالثلج يتدحرج خلفه بسرعة شديدة، كادت تصرعه، بحسب ما أظهر مقطع الفيديو.

وقال الشاب المتزلج للشبكة الأمريكية إن حجم الانهيار الجليدي كان كافيًا بالتأكيد لدفن أو تحطيم أو ربما قتل أي شخص في طريقه. مؤكدًا أنه "كان شديدًا للغاية".

ونجا الشاب بحياته، وخرج دون إصابات؛ ما جعله شخصًا سعيد الحظ بالنظر إلى أن هناك نحو 27 شخصًا على مدار السنوات العشر الماضية لقوا مصرعهم نتيجة انهيارات ثلجية كل شتاء في الولايات المتحدة، وفقًا لمركز معلومات الانهيارات الجليدية في كولورادو.

واستخدم "كيرفن" حقيبة ظهره المزودة بوسادة هوائية حتى يبقى فوق الثلوج، وذلك عندما بدأت الثلوج تجره إلى الأسفل، وتمتم بكلمات "أنا بخير.. أنا بخير" بعد أن نجا بأعجوبة.