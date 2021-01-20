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شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

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شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

مصراوي Masrawy

09:43 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة أيام الخميس والجمعة والسبت.

وجاءت توقعات الهيئة لطقس الأيام الثلاثة على النحو التالي:

الخميس
يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة مع عودة الشبورة المائية، وانتهاء فرص سقوط الأمطار.

ويسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة 18- 10، السواحل الشمالية 17- 11، جنوب سيناء 21- 14، شمال الصعيد 19- 8، جنوب الصعيد 22- 9.

وتتمثل أبرز الظواهر الجوية في ظهور الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ونشاط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الجمعة
يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة 19- 10، السواحل الشمالية 18- 11، جنوب سيناء 21- 14، شمال الصعيد 20- 10، جنوب الصعيد 24- 9.

وتتمثل أبرز الظواهر الجوية في طقس الجمعة في ظهور الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ونشاط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

السبت
يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 20- 9، والسواحل الشمالية 19- 10، وجنوب سيناء 23- 14، وشمال الصعيد 20- 08، وجنوب الصعيد 26- 09.

وتظهر الشبورة المائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.​

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