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أول رد من "الشباب والرياضة" بشأن طلب الإحاطة حول واقعة "نادي الجزيرة"

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مصراوي Masrawy

09:34 م الأربعاء 20 يناير 2021


كتب- مصراوي:

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منذ قليل، بيانًا صحفيا، ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالمولى، بشأن واقعة سيدات نادي الجزيرة.

جاء ذلك بعد انتشار العديد من الصور لمجموعة سيدات يتناولن حلوى صنعت على أشكال جنسية، الأمر الذي أثار المجتمع، فخرج رواد التواصل الاجتماعي رافضين بالفعل للواقعة.

وجاء في البيان الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة، تشكيل لجنة للتحقيق في الصور الخادشة للخياء، داخل إحدى النوادي الشهيرة.

وقال البيان: "تحركت اللجنة القانونية المشكلة للتحقيق في الواقعة الاثنين الماضي إلى النادي، ولكشف ملابسات الواقعة، ومن ثم اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة حيال الواقعة".

وذكر البيان أنه تم استدعاء جميع العضوات اللواتي ظهرن في الصور للتحقيق معهن، يأتي ذلك إلى جانب التحقيق مع المسؤولين في النادي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون.

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