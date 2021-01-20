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إطلالات اليوم: ريا أبي راشد ناعمة.. وهبة مجدي كاجوال

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إطلالات اليوم: ريا أبي راشد ناعمة.. وهبة مجدي كاجوال إطلالات اليوم: ريا أبي راشد ناعمة.. وهبة مجدي كاجوال

مصراوي Masrawy

09:47 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة، عبر صفحاتهن على "إنستجرام".

- هبة مجدي:

ارتدت الفنانة هبة مجدي سويت شيرت باللون البينك مع بنطلون جينيز غامق، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- ريا أبي راشد:

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان قصير باللون البني، مزود بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت إكسسوارت مكونة من أقراط طويلة وسلسلة وخاتم، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- رانيا منصور:

تألقت الفنانة رانيا منصور بفستان قصير باللون الكاشمير، مزود بأكمام طويلة وفتحة عند منطقة الصدر وحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- نسرين طافش:

طلت الفنانة نسرين طافش بسويت شيرت باللون الكاشمير مع بنطلون أسود، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلا.

- أسماء جلال:

كما ارتدت الفنانة أسماء جلال بدلة باللون الأسود، مزودة بأكمام، وحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة وخاتم، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى والمنسدل لأسفل.

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