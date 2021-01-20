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انفجار مدريد يودي بحياة 3 أشخاص على الأقل

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انفجار مدريد يودي بحياة 3 أشخاص على الأقل انفجار مدريد يودي بحياة 3 أشخاص على الأقل
انتشار الركام على مساحات شاسعة

انفجار مدريد يودي بحياة 3 أشخاص على الأقل

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل اليوم الأربعاء من جراء انفجار وقع في مبنى وسط العاصمة الإسبانية مدريد، بيّن مسؤولون أنه ناجم عن تسرُّب للغاز، فيما اعتُبر شخص آخر في عداد المفقودين.

وأظهرت صور من المكان جدران الطوابق الأربعة الأخيرة على الأقل من المبنى الواقع في حي لا لاتينا وقد انهارت، فيما انتشر الركام على مساحات شاسعة، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأوضح الممثل عن خوسيه مانويل فرانكو لتلفزيون إسبانيا العام أن الانفجار وقع فيما كان عمال يجرون تصليحات على التدفئة المركزية في المبنى.

وأظهرت صور بثها التلفزيون الإسباني سيارات مدمَّرة بفعل الانفجار، فيما تصاعد الدخان من الطابقين السادس والأخير في المبنى الذي يقطنه رجال دين محليون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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