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ماكرون يرحب بعودة واشنطن إلى اتفاق باريس للمناخ

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ماكرون يرحب بعودة واشنطن إلى اتفاق باريس للمناخ ماكرون يرحب بعودة واشنطن إلى اتفاق باريس للمناخ

مصراوي Masrawy

09:13 م الأربعاء 20 يناير 2021

وكالات

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ، بعد ساعات قليلة من تنصيب جو بايدن رئيسًا لأمريكا، وقبل توقيع القرار رسميًا في المكتب البيضاوي، حسبما ذكرت "سي إن إن".

ووفقًا للشبكة الأمريكية، قال ماكرون، إننا سنكون أقوى لمواجهة تحديات العصر، ولبناء المستقبل وأقوى لحماية الكوكب، أهلاً بواشنطن في اتفاق بايس.

ويوقع اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، على 17 أمرًا تنفيذيًا بعد تنصيبه الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكي.

وتضمنت القرارات السبعة عشر أهم القضايا التي تشهدها البلاد، وفي مقدمتها أزمة وإلغاء قرارات الهجرة التي اتخذها ، والعودة إلى اتفاق المناخ، وأخرى تخص الاقتصاد والمساواة، وذلك بحسب ما أوردته "سي إن إن".

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