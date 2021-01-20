بسبب قطعة كيك.. أم تنهي حياة طفلتها في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

تجردت ربة منزل من مشاعر الأمومة والإنسانية وانهالت بالصفع والضرب على طفلتها، حتى سقطت جثة هامدة، بسبب قطعة كيك، في الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة ثان الرمل بلاغًا من مفتش الصحة يفيد وفاة طفلة والاشتباه في وفاتها جنائيًا، انتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة الطفلة "رحمة.ع.ع" 12 عامًا، ترتدي كامل ملابسها، وبها آثار كدمات بالوجه.

وبسؤال والدتها "ن.م.ح" ربة منزل، قررت أنها تناولت وجبة من الكيك بصحبة طفلتها المتوفية، وشقيقتها الأخرى، وأصيبت بحالة إعياء وتوفيت، إلا أن مفتش الصحة شكك في رواية الأم بسبب وجود آثار اعتداء بالضرب.

وبمواجهة الأم وتضييق الخناق عليها، اعترفت بتعديها على الطفلة بالصفع وخبط رأسها بالحائط عدة مرات بعدما أسقطت قطعة من الكيك على الأرض، وأضاف في التحقيقات أنها لم تقصد قتل ابنتها، وكانت تحاول تأديبها لكنها أصيبت بنوبة ترجيع وفشلت محاولة إنقاذها- بحسب قولها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأمرت النيابة العامة بحبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وتشريح جثة الطفلة، واستدعاء والدها لسؤاله.