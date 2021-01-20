أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تولي جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة -
أمريكا: الإصابات بكورونا تصل إلى 25.2 مليون إصابة والوفيات إلى 419621 -
‏قائد عسكري أمريكي: مياه الخليج ستكون منطقة محل نزاع في أي صراع مسلح مع إيران -
"كان حوارًا هادئًا".. هيكل يشكر لجنة الإعلام بمجلس النواب عقب اجتماع الاثنين -
‏بايدن: طالبت بإحاطة بشأن نافالني وتقارير رصد روسيا مكافآت للنيل من جنودنا في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى العياط المركزي ويتابع حالة النظافة والرصف والطرق

Print
محافظ الجيزة يتفقد مستشفى العياط المركزي ويتابع حالة النظافة والرصف والطرق محافظ الجيزة يتفقد مستشفى العياط المركزي ويتابع حالة النظافة والرصف والطرق

مصراوي Masrawy

08:52 م الأربعاء 20 يناير 2021


كتب- يوسف عفيفي:

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي للارتقاء بمستوى وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشدداً على المتابعة الدورية لانتظام العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمستشفى العياط المركزي للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين حيث تفقد غرف العزل لمصابي وغرف الرعاية المركزة.

وتابع المحافظ، تواجد المخزون الكافي من الأكسجين وانتظام تواجد الأطقم الطبية والأطباء والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات مؤكداً ضرورة استقبال كافة المرضى، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم والتخفيف عنهم.

كما تفقد المحافظ حالة النظافة والإشغالات بمركز ومدينة العياط موجها بنقل مقلب القمامة المتواجد بمنطقة أبوهميلة بعيداً عن المنطقة السكنية موجهاً بإيقاف أعمال رصف شارع أبوهميلة المدرج ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لحين قيام شركة الكهرباء بنقل غرف الكهرباء وأعمدة الإنارة المتواجدة بالشارع والتي تعيق مسار التطوير إلى جانب الانتهاء من كافة وصلات المياه والصرف الصحي بالمنطقة.

وتفقد راشد طريق المسانده طهما والذي شهد حدوث انهيار جزئي بأحد القطاعات بمسار الطريق والذي تمر به العديد من المرافق موجهاً شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الدفع بشركة متخصصة لإصلاح الانهيار الذي حدث بالطريق في أسرع وقت ممكن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

شبكة عيون الإخبارية