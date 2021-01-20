محافظ الجيزة يتفقد مستشفى العياط المركزي ويتابع حالة النظافة والرصف والطرق

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مصراوي Masrawy



كتب- يوسف عفيفي:

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي للارتقاء بمستوى وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشدداً على المتابعة الدورية لانتظام العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمستشفى العياط المركزي للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين حيث تفقد غرف العزل لمصابي فيروس كورونا وغرف الرعاية المركزة.

وتابع المحافظ، تواجد المخزون الكافي من الأكسجين وانتظام تواجد الأطقم الطبية والأطباء والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات مؤكداً ضرورة استقبال كافة المرضى، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم والتخفيف عنهم.

كما تفقد المحافظ حالة النظافة والإشغالات بمركز ومدينة العياط موجها بنقل مقلب القمامة المتواجد بمنطقة أبوهميلة بعيداً عن المنطقة السكنية موجهاً بإيقاف أعمال رصف شارع أبوهميلة المدرج ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لحين قيام شركة الكهرباء بنقل غرف الكهرباء وأعمدة الإنارة المتواجدة بالشارع والتي تعيق مسار التطوير إلى جانب الانتهاء من كافة وصلات المياه والصرف الصحي بالمنطقة.

وتفقد راشد طريق المسانده طهما والذي شهد حدوث انهيار جزئي بأحد القطاعات بمسار الطريق والذي تمر به العديد من المرافق موجهاً شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الدفع بشركة متخصصة لإصلاح الانهيار الذي حدث بالطريق في أسرع وقت ممكن.