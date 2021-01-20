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بـ"البالطو".. إطلالة بايدن وزوجته في حفل التنصيب

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بـ"البالطو".. إطلالة بايدن وزوجته في حفل التنصيب بـ"البالطو".. إطلالة بايدن وزوجته في حفل التنصيب

مصراوي Masrawy

07:54 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتبت- أسماء مرسي
تشهد الولايات المتحدة، حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كمالا هاريس، بحضور عدد من الشخصيات المهمة ورموز الدولة والرؤساء السابقين.
وطلت زوجة بايدن وهي ترتدي بالطو طويل باللون التركواز، مزودا بأكمام، ونسقت أسفله فستان قصير وجوانتي بنفس لون البالطو، واعتمدت مكياجا ناعما.
ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون التركواز، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها، وارتدت حذاء باللون البيج.
أما زوجها بايدن ارتدى بالطو باللون الأسود، ونسق أسفله بدلة باللون الأسود وقميص باللون الأبيض، ورابطة عنق باللون التركواز، وحذاء بنفس لون البالطو.

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