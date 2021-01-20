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ابنة تعلن خطوبتها على مليونير لبناني.. خاتم الخطوبة بسعر خيالي

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ابنة ترامب تعلن خطوبتها على مليونير لبناني.. خاتم الخطوبة بسعر خيالي ابنة تعلن خطوبتها على مليونير لبناني.. خاتم الخطوبة بسعر خيالي

مصراوي Masrawy

07:19 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتبت- شيماء مرسي

أعلنت تيفاني ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام"، خطبتها على المليونير اللبناني مايكل بولس.

ونشرت "تيفاني" صورة تجمعها بخطيبها في البيت الأبيض، حيث ظهرت وهي ترتدي خاتمها الماسي الذي يزن أكثر من 13 قيراطا.

وتم اختيار خاتم الخطوبة من مصمم المجوهرات اللبناني سامر حليمة، الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، ويشتهر بالتعامل مع العائلات الملكية، ونجوم الصف الأول في جميع أنحاء العالم.

وقال تاجر المجوهرات الشهير سامر حليمة عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام"، إن الخاتم يزن أكثر من 13 قيراطا، والمؤلف من حجر الزمرد، والمحاط بقطعتين من الألماس.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن سعره يبلغ 1.2 مليون دولار.

وظهرت تيفاني ترامب وهي ترتدي بليزر باللون الأسود على جيب قصير بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

أما خطيبها مايكل بولس ارتدى بدلة باللون الأسود وأسفلها قميص باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.

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