بدء تسجيل الطلبة المستجدين بـ"تعليم عسير" الأسبوع المقبل

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للعام الدراسي المقبل 1442/ 1443هـ

تبدأ الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، الأسبوع المقبل، إجراءات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين والمستجدات في الصف الأول للعام الدراسي المقبل 1442/ 1443هـ.

وقال مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني: إن عمليات التسجيل ستكون وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك، لمن أكمل ستة أعوام، مع بدء العام الدراسي المقبل، أو أقل من ذلك بتسعين يوماً، ممن كان ميلاده في 23/ 4/ 1437هـ أو قبل ذلك.

وأضاف: ومن يقل عمره عن ستة أعوام بحد أعلى 180 يوماً، يمكن قبوله إذا كان لديه شهادة صادرة من روضة أطفال معتمدة لمدة فصلين دراسيين، مع وجود الاستمارة الإنمائية التي تؤكد إتقان الطفل المهارات، علماً بأن المدارس السعودية في الخارج تعتمد الروضات خارج المملكة التي تتضمن المهارات الإنمائية لكل طالب بعد مصادقة سفارة خادم الحرمين الشريفين في بلد الدراسة.

وتابع "الجوني": ضوابط التسجيل ومواعيده تطبق على الطلاب السعوديين وغير السعوديين في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والمدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية.

ولفت إلى أن التسجيل سيكون عبر حساب ولي الأمر في نظام نور، وعبر حساب قائد المدرسة لبعض الحالات وفقا لأنظمة القبول، فيما أعدت إدارتا القبول والتقويم للبنين والبنات خطة لدعم المدارس وأولياء الأمور خلال فترة التسجيل.