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"أجياد" تعلن أسماء الفائزين بمسابقة "التشهد" الإلكترونية للصغار

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بلغ عدد المشاركين 853 يمثلون 45 محافظة ومدينة بالمملكة

أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة عن أسماء الفائزين في المسابقة الإلكترونية في حفظ التشهد الأول للصغار لعام 2021، التي أطلقتها الجمعية وشارك فيها 835 متسابقًا من 45 مدينة ومحافظة بالمملكة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد، الدكتور عصام الجفري، أن المسابقة تمثلت في تسجيل مقطع من قِبل المتسابق وهو يقرأ التشهد الأول غيبًا، وهدفت إلى حث الناشئة على حفظ وإتقان التشهد الأول لكونه واجبًا من واجبات الصلاة.

وأضاف الدكتور "الجفري" أنه شارك في تحكيم المسابقة نخبة من المختصين لاختيار أفضل المشاركات وفق المعايير والشروط المعلن عنها سابقًا,

وفي ختام تصريحه هنأ "الجفري" الفائزين طالباً منهم بذل المزيد, كما شكر جميع المشاركين الذين لم يحالفهم الحظ وإن شاء الله في مسابقات قادمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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