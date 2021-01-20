"صميدة" رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بـ "الشيوخ".. و"الضوي" لمجلس النواب

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قررت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ اختيار الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ المعين بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسًا للهيئة البرلمانية وممثلا لها أمام مجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ وتضم في عضويتها اللواء طارق رسلان، والنائبة إيريني ثابت، والنائب إبراهيم شحاته، والنائب هاني عبدالشهيد، تلاه اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب مساء أمس بالمقر الرئيسي للحزب.

كماً تم اختيار النائب رفعت درويش الضوي رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وممثلاً لها أمام مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الحالي وتضم في عضويتها كل من النائب أحمد مقلد والنائب محمد طلبة والدكتورة هبة الله جورج والنائبة عايدة السواركة والنائبة دعاء عريبي والدكتورة سمر سالم والدكتورة حنان عبدالمنعم.

وشهد الاجتماع المشترك للهيئتين البرلمانيتين للحزب ترتيب أولويات المرحلة الحالية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك التي كلف الحزب نوابه بمتابعتها، ويعكف الحزب على تقييم أداء الحكومة بعد الاستماع لبياناتها المتعاقبة أمام مجلس النواب.