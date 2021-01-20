كاتب إماراتي يشيد بتصريحات "محمد بن سلمان" ويؤكد: "المارد الخليجي العربي قادم بقوة"

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قال: إنها لا تحتاج غير التكاتف وعدم الالتفاف للخلف

أشاد الكاتب الإماراتي محمد المطوع بما ذكره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من أن "المارد الخليجي العربي قادم بقوة"، وذلك انطلاقاً من الخطوات التي تتخذها دول الخليج لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكداً أن التعاون الخليجي والدول الشقيقة مهم، خصوصاً في المرحلة المقبلة، لتكوين قوة اقتصادية بشرية عربية، فالمستقبل مشرق لهذه الدول، ولا تحتاج غير التكاتف وعدم الالتفاف للخلف.

وقال المطوع: "يتصدّر الخليج اليوم دول العالم في أخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والخليج اليوم على وشك الفتح الكامل للأنشطة الاقتصادية، وهو ما بدأته بعض مدنه بالفعل، مثل دبي السباقة دائماً"، مؤكداً أن "دول الخليج ستخرج منتصرة من هذه الأزمة، ورب ضارة نافعة".

وتابع: "نحن أمام كتلة اقتصادية خليجية قادمة بقوة، بقيادة معظمها من الشباب، مدعومة بنخبة متعلمة من الشعب، فالمستقبل مشرق لهذه الدول، ولا تحتاج غير التكاتف وعدم الالتفاف للخلف".

وأردف: "وكما ذكر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أحد المؤتمرات، فإن المارد الخليجي العربي قادم بقوة، وعلى الدول الخليجية الاستفادة من تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إمارة دبي، والبناء عليها لمستقبل مزدهر".

وأضاف: "الخليج مقبل على أحداث كبيرة وضخمة ومهمة وملهمة، وعلى دوله الاستفادة القصوى منها لتكون أحدث النمور في العالم، فنحن مقبلون على «إكسبو 2020 دبي» في هذا العام، وأمامنا في عام 2022، كأس العالم لكرة القدم في قطر، إضافة إلى مؤتمرات اقتصادية ضخمة في السعودية والإمارات وغيرهما من الدول الخليجية، ولذلك، فإن التكامل الخليجي مطلوب، والتعاون مع الدول الشقيقة، مثل مصر والأردن، لتكوين قوة اقتصادية بشرية عربية لا يستهان بها، وأهلاً بمن ينضم تحت لوائها، لو توافرت فيه شروط التعاون المطلوبة".

وأشار "المطوع" إلى أن ضخ المال الخليجي في الاقتصاد الخليجي هو الحل السحري لحل جميع المشكلات الاقتصادية، وكذلك السياسية، والحلم الكبير، بتكامل وتعاون دول الخليج مع مصر والأردن، ومن ينضم تحت لوائها، سيؤدي إلى طفرة كبيرة في جميع المجالات، ذلك فإن عوامل النجاح متوافرة من مال وكفاءات وعقول، وكل ذلك يحتاج فقط إلى حسن التنظيم والإدارة بشرط توافر العزيمة والإبداع.