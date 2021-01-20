"بايدن" قبل أداء اليمين: نعيش يوماً جديداً في أمريكا

★ ★ ★ ★ ★

يتجه مع نائبته إلى الكونجرس للتنصيب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر حسابه على "تويتر"، قبل أداء اليمين اليوم الأربعاء: "نعيش يوماً جديداً في أمريكا".

وحضر "بايدن" ونائبته كمالا هاريس برفقة زوجيهما قداساً في كاتدرائية القديس ماثيو الرسول، وانضم إليهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية تشاك شومر، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي.

واتجه "بايدن" و"هاريس" بعد القداس إلى مبنى الكونجرس، حيث يؤدي اليمين معلناً تنصيبه الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.