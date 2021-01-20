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ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية في إطار المسار الدستوري

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مصر ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية في إطار المسار الدستوري ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية في إطار المسار الدستوري

مصراوي Masrawy

05:55 م الأربعاء 20 يناير 2021

القاهرة - (أ ش أ):

رحبت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه ، اليوم الأربعاء ، بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وثمنت مصر فى بيان صحفى لوزارة الخارجية الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيداً لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021.

وأعربت مصر عن التطلع لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في فبراير المُقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات.

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