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مصرع عامل في بئر صرف صحي بالمحلة الكبرى

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مصرع عامل في بئر صرف صحي بالمحلة الكبرى مصرع عامل في بئر صرف صحي بالمحلة الكبرى

مصراوي Masrawy

05:34 م الأربعاء 20 يناير 2021

الغربية-مروة شاهين:

شهدت قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى بالغربية، اليوم الأربعاء، مصرع عامل إثر سقوطه في حفره أثناء عمله لإصلاح خط الصرف الصحي.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغ من الأهالي بمصرع عامل يدعى عابدين حسانين، 35 عامًا، إثر سقوطه في حفرة أثناء عمله لإصلاح خط الصرف الصحي.

انتقلت قوة من مباحث مركز المحلة إلى موقع البلاغ، وتبين أن العامل سقط في حفرة خاصة بأعمال الصرف الصحي ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال، دون وجود شبهة جنائية.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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