أمام النواب.. "التعاون الدولي" تعرض فيلمًا حول الشراكة التنموية مع برنامج الأغذية العالمي

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال بيانها اليوم الأربعاء بمجلس النواب، فيلمًا قصيرًا حول الشراكات التنموية مع برنامج الأغذية العالمي، والذي يعرض المشروعات المنفذة بمحافظة الأقصر لتحقيق التنمية الزراعية والريفية.

وكانت وزارة التعاون الدولي، قد أطلقت الفيلم القصير خلال العام الماضي، في إطار احتفال وزارة التعاون الدولي بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، في إطار المبدأ الثالث من مبائ الدبلوماسية الاقتصادية، سرد المشاركات الدولية، والذي تستهدف الوزارة من خلاله تعظيم قصة مصر التنموية في المحافل الدولية.