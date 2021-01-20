أخبار عاجلة

بعد شهرين من "صفر حالات".. خمسينية تدخل نيوزيلندا في حالة طوارئ -
الولايات المتحدة.. 171,844 إصابة جديدة بكورونا و3,414 وفاة -
ولي العهد يقود ثورة تنموية استثنائية.. ما دور صندوق الاستثمارات العامة؟ -
"الحقيل" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً لـ"الشؤون البلدية والقروية والإسكان" -
الولايات المتحدة.. سيارة شرطة تخترق حشدًا من المواطنين وتدهس عددًا منهم -
تكهنات حول اتجاه ترامب لتأسيس حزب جديد.. وتحذيرات من ضرب الجمهوريين -
ماكرون وبايدن يبحثان هاتفيًا البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان -
نتنياهو يقترح مزيدا من المساعدات لتعزيز تعافي إسرائيل من كورونا -
سقوط نقاش هارب من 161 سنة سجن في أكتوبر -
أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي تعلن موعد ومكان صلاة الجنازة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أمام النواب.. "التعاون الدولي" تعرض فيلمًا حول الشراكة التنموية مع برنامج الأغذية العالمي

Print
أمام النواب.. "التعاون الدولي" تعرض فيلمًا حول الشراكة التنموية مع برنامج الأغذية العالمي أمام النواب.. "التعاون الدولي" تعرض فيلمًا حول الشراكة التنموية مع برنامج الأغذية العالمي

مصراوي Masrawy

05:27 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- مصراوي:

عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال بيانها اليوم الأربعاء بمجلس النواب، فيلمًا قصيرًا حول الشراكات التنموية مع برنامج الأغذية العالمي، والذي يعرض المشروعات المنفذة بمحافظة الأقصر لتحقيق التنمية الزراعية والريفية.

وكانت وزارة التعاون الدولي، قد أطلقت الفيلم القصير خلال العام الماضي، في إطار احتفال وزارة التعاون الدولي بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، في إطار المبدأ الثالث من مبائ الدبلوماسية الاقتصادية، سرد المشاركات الدولية، والذي تستهدف الوزارة من خلاله تعظيم قصة التنموية في المحافل الدولية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

شبكة عيون الإخبارية