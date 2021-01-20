أخبار عاجلة

بعد شهرين من "صفر حالات".. خمسينية تدخل نيوزيلندا في حالة طوارئ -
الولايات المتحدة.. 171,844 إصابة جديدة بكورونا و3,414 وفاة -
ولي العهد يقود ثورة تنموية استثنائية.. ما دور صندوق الاستثمارات العامة؟ -
"الحقيل" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً لـ"الشؤون البلدية والقروية والإسكان" -
الولايات المتحدة.. سيارة شرطة تخترق حشدًا من المواطنين وتدهس عددًا منهم -
تكهنات حول اتجاه ترامب لتأسيس حزب جديد.. وتحذيرات من ضرب الجمهوريين -
ماكرون وبايدن يبحثان هاتفيًا البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان -
نتنياهو يقترح مزيدا من المساعدات لتعزيز تعافي إسرائيل من كورونا -
سقوط نقاش هارب من 161 سنة سجن في أكتوبر -
أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي تعلن موعد ومكان صلاة الجنازة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ضمك" ينتفض بثنائية في مرمى "الباطن" ويحقق انتصاره الثالث في مسابقة الدوري

Print
"ضمك" ينتفض بثنائية في مرمى "الباطن" ويحقق انتصاره الثالث في مسابقة الدوري "ضمك" ينتفض بثنائية في مرمى "الباطن" ويحقق انتصاره الثالث في مسابقة الدوري

عاد نادي ضمك لسكة الانتصارات من جديد عبر يوابة الباطن في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت ضمك بشقيقه الباطن بفوز نادي ضمك بثنائية نظيفة سجلها محترف الفريق ايميليو زيلايا في الدقيقة "45+6" من عمر الشوط الأول، والدقيقة 67 في الشوط الثاني.

الجدير بالذكر أن المباراة شهدت حالتي طرد؛ واحدة للاعب الباطن حسين رغفاوي في الدقيقة 20 من عمر المباراة، والأخرى للاعب ضمك إبراهيم النخلي في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ضمك عند النقطة 12 ليبتعد قليلاً عن المركز الأخير، في حين يبقى الباطن عند نفس رصيده السابق البالغ 13 نقطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تعرف على "فهد المبارك".. محافظ البنك المركزي السعودي الجديد

تعرف على "فهد المبارك".. محافظ البنك المركزي السعودي الجديد

"السند": إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واعدة وطموحة

"السند": إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واعدة وطموحة

بعد شهرين من "صفر حالات".. خمسينية تدخل نيوزيلندا في حالة طوارئ

بعد شهرين من "صفر حالات".. خمسينية تدخل نيوزيلندا في حالة طوارئ

الولايات المتحدة.. 171,844 إصابة جديدة بكورونا و3,414 وفاة

الولايات المتحدة.. 171,844 إصابة جديدة بكورونا و3,414 وفاة

شبكة عيون الإخبارية