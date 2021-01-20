أخبار عاجلة

بعد اجتماع لافروف بوفد من المعارضة السورية.. موسكو تؤكد دعمها للحوار الشامل -
الولايات المتحدة.. سيارة شرطة تخترق حشدًا من المواطنين وتدهس عددًا منهم -
تكهنات حول اتجاه ترامب لتأسيس حزب جديد.. وتحذيرات من ضرب الجمهوريين -
مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا -
صحراء "حسمى" .. وجهة سياحية مميزة ومقصد رئيس لمحبي "الكشتة" -
"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي" -
2021 بداية خارطة جديدة لخطة خمسية رسم فيها "ولي العهد" استراتيجية رفع جودة الحياة والتنمية المستدامة -
"كفاءة": "#جهازك_يفزع_لك" مع تطبيق "تأكد" -
مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي -
إستراتيجية صندوق الاستثمارات.. مرحلة تنموية جديدة لخلق قوة استثمارية رائدة للعمق العربي والإسلامي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

العايد: زيارة إلى الأردن تأتي في إطار جهود تنسيق المواقف والرؤى العربية

Print
العايد: زيارة السيسي إلى الأردن تأتي في إطار جهود تنسيق المواقف والرؤى العربية العايد: زيارة إلى الأردن تأتي في إطار جهود تنسيق المواقف والرؤى العربية

جي بي سي نيوز :- أكد وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم علي العايد، أنّ استقبال جلالة الملك عبد الله الثاني لأخيه الرئيس المصري عبد الفتّاح يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تنسيق المواقف والرؤى العربية، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.
ولفت العايد إلى أن الزيارة تأتي في سياق التحرك الدبلوماسي الأردني المستمر، والجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تعكس الحرص على التنسيق والتواصل مع الأشقاء العرب، خصوصاً في الوقت الراهن، خدمة للمصالح المشتركة، وقضايا المنطقة، مشيراً إلى زيارتيّ جلالته الأخيرتين اللتين شملتا دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين.
جاء ذلك خلال مداخلتين هاتفيّتين للعايد مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه الإعلاميّة المصرية لميس الحديدي عبر قناة أون تي في الفضائية، وبرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدّمه الإعلامي المصري أحمد موسى في قناة صدى البلد الفضائية.
ونوّه العايد إلى أن تلبية الرئيس المصري لدعوة أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني يعكس مدى حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بينهما بما يخدم مصالح البلدين والقضايا المشتركة.
وأشار إلى اجتماعات اللجنة العُليا المشتركة الأردنيّة - المصريّة، التي تعقد اجتماعاتها بشكل مستمر برئاسة رئيسيّ الوزراء في البلدين الشقيقين، والتي هي من أهمّ اللجان المشتركة وأكثرها فاعليّة، وتبحث بشكل دائم سبل التعاون والمصالح المشتركة للأردن ومصر.
وأكد العايد أن الأردن يقدر الدور المصري المحوري والمهم في حفظ أمن المنطقة واستقرارها والدفاع عن القضايا والمصالح العربية، لافتاً إلى أن لقاء اليوم بين جلالة الملك والرئيس المصري يبني على لقاءات جرت بين الزعيمين خلال الفترة الماضية، إضافة إلى لقاءات جرت أيضاً في الآونة الأخيرة لوزراء خارجية الأردن ومصر والعراق وفلسطين، بالإضافة إلى نظرائهم في دول أوروبية مركزية وتحديداً ألمانيا وفرنسا.
وأضاف: إن القمة الأردنية المصرية تأتي في إطار الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وأيضا في إطار التنسيق الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق، وفي ظل الموعد المرتقب لقمة ثلاثية، تعقد في الربع الأول من هذا العام في العاصمة العراقية بغداد.
كما أشار العايد إلى أن التعاون الثلاثي المستمر بين الأردن ومصر والعراق، يعتبر فرصة مهمة لدفع المشاريع الاستراتيجية المشتركة قدماً، والتي ستولد العديد من الفرص التي تصب في مصلحة البلدين والمنطقة.
ولفت إلى أن هذه القمة هي رابع قمة ثلاثية بين قادة الأردن ومصر والعراق، بعد القمة التي نُظمت في عمّان في آب عام 2020، والقمة التي نظمت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة الرئيس العراقي برهم صالح، وكانت أول قمة ثلاثية قد عقدت في في آذار عام 2019.
وحول القضية الفلسطينية، أكد العايد أن الأردن ومصر لديهما رؤى مشتركة حول معالم حل القضية الفلسطينية، ويأمل كلاهما أن تسهم الإدارة الأميركية الجديدة في دفع العملية السلمية وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكد أن الأردن ومصر من الدول المحورية في القضية الفلسطينية، وهما على تواصل مستمر مع القيادة الفلسطينية، مؤكّداً ضرورة انخراط الأطراف الدولية في السعي إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت إلى وجود إرادة كبيرة من الزعيمين بالانخراط مع الإدارة الأميركية الجديدة لوضع القضية الفلسطينية على سلم أولويات القضايا الدولية، مؤكدا ً أن الأردن ومصر سيضعان ثقلهما من أجل تحقيق هذا الأمر.
كما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام على موقف الأردن الثابت حول قضية سد النهضة، مشيرا ً إلى أن الأردن عبر عن دعم الموقف المصري في هذه القضية من خلال اجتماعات جامعة الدول العربية.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
السيسي يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد عقب صعوده لدور الثمانية في كأس العالم

السيسي يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد عقب صعوده لدور الثمانية في كأس العالم

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

شبكة عيون الإخبارية