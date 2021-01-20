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خامس أكبر عجلة في العالم.. وضع حجر أساس أكبر عجلة دوارة بأفريقيا غدا بالزمالك

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خامس أكبر عجلة في العالم.. وضع حجر أساس أكبر عجلة دوارة بأفريقيا غدا بالزمالك خامس أكبر عجلة في العالم.. وضع حجر أساس أكبر عجلة دوارة بأفريقيا غدا بالزمالك

مصراوي Masrawy

04:03 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

يضع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، غدا الخميس، حجر الأساس لأكبر عجلة دوارة في أفريقيا "عين القاهرة"، والتي سيتم إنشاؤها بحديقة المسلة المجاورة لحديقة الأندلس بالزمالك.

وتعد عين القاهرة هي أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة في القاهرة والأكبر من نوعها في القارة الأفريقية وذلك على ارتفاع 120 مترا.

ومن المقرر إطلاق المشروع عام 2022 حيث سيكون مشروعًا عالميًا ومعلمًا للقاهرة الحديثة، يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التنموية ورؤية 2030.

ويعد المشروع الجديد طفرة في القطاع الترفيهي السياحي وأحدث مشروع سياحي عالمي بمصر، على غرار مثيلاتها في كبرى العواصم والدول ومن شأنها أن تصبح رمز حضاري يتيح مشاهدة بانورامية فريدة للقاهرة بما يجذب الملايين من الزوار سنويًا ومئات الآلاف من السائحين لدعم قطاع السياحة بمصر وجذب المزيد من العملة الأجنبية.

وتعد عين القاهرة هي الأكبر في أفريقيا وخامس أكبر عجلة حول العالم بعد لندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة.

وتقع عين القاهرة على ضفاف نهر النيل في قلب العاصمة، وذلك على مقربة من كافة المزارات والمناطق السياحية المصرية الرئيسية، لتكون الأيقونة لمحافظة القاهرة ومصر كافة.

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