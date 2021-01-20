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توزيع مساعدات عينية للعرائس في بني سويف

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توزيع مساعدات عينية للعرائس في بني سويف توزيع مساعدات عينية للعرائس في بني سويف

مصراوي Masrawy

03:14 م الأربعاء 20 يناير 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، فعالية لتوزيع 200 بطانية و200 عباية على العرائس، مساهمة مقدمة من مؤسسة الحياة للتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وراندا رزق مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، و إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن، واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وهنأ المحافظ العرائس، متمنيًا لهن التوفيق والنجاح في حياتهن الأسرية والزوجية الجديدة، مؤكدًا أهمية المبادرة في التخفيف عن كاهلهن، مشيرًا إلى سعادته بالتواجد في هذه الفعالية لمشاركة الفتيات فرحتهن بهذه المناسبة.

وأعربت الدكتورة راندا رزق مستشارة وزيرة التضامن، عن تقديرها لكافة الجهود التي تقوم بها المديرية في تنفيذ العديد من المبادرات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

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