أخبار عاجلة

بعد اجتماع لافروف بوفد من المعارضة السورية.. موسكو تؤكد دعمها للحوار الشامل -
الولايات المتحدة.. سيارة شرطة تخترق حشدًا من المواطنين وتدهس عددًا منهم -
تكهنات حول اتجاه ترامب لتأسيس حزب جديد.. وتحذيرات من ضرب الجمهوريين -
مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا -
صحراء "حسمى" .. وجهة سياحية مميزة ومقصد رئيس لمحبي "الكشتة" -
"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي" -
2021 بداية خارطة جديدة لخطة خمسية رسم فيها "ولي العهد" استراتيجية رفع جودة الحياة والتنمية المستدامة -
"كفاءة": "#جهازك_يفزع_لك" مع تطبيق "تأكد" -
مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي -
إستراتيجية صندوق الاستثمارات.. مرحلة تنموية جديدة لخلق قوة استثمارية رائدة للعمق العربي والإسلامي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 8878.30 نقطة

Print
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8878.30 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 8878.30 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال لأكثر من 200 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضاً 23.57 نقطة ليقفل عند مستوى 8878.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلامة، والأهلي للتكافل، والاتحاد، وإم أي إس، وتشب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت العربية، ودله الصحية، وسابك للمغذيات الزراعية، وأسيج، والخبير ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.62% و3.43%.

وكانت أسهم شركات أنابيب، وزين السعودية، وتشب، والإنماء، وسلامة هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات أنابيب، وتشب، والراجحي، والشرقية للتنمية، وسلامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 329.52 نقطة ليقفل عند مستوى 26279.48 نقطة، وبتداولات بلغت 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 110 آلاف سهم تقاسمتها 673 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟

"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟

ولي العهد: نسعى لتحقيق تطلعات ملك عظيم وشعب عظيم يسكن وطناً عظيماً اسمه المملكة العربية السعودية

ولي العهد: نسعى لتحقيق تطلعات ملك عظيم وشعب عظيم يسكن وطناً عظيماً اسمه المملكة العربية السعودية

السعودية.. أوامر ملكية بتعيينات وتغييرات في بعض الوازرات والهيئات

السعودية.. أوامر ملكية بتعيينات وتغييرات في بعض الوازرات والهيئات

ثروة السعودية تُهدي المنطقة الشرقية واجهة بحرية بمساحة 200 ألف متر مربع

ثروة السعودية تُهدي المنطقة الشرقية واجهة بحرية بمساحة 200 ألف متر مربع

شبكة عيون الإخبارية