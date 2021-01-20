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برلماني يتهم التعليم بالقصور في تطبيق الخطة على الأرض

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برلماني يتهم التعليم بالقصور في تطبيق الخطة على الأرض برلماني يتهم التعليم بالقصور في تطبيق الخطة على الأرض

مصراوي Masrawy

02:48 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- مصراوي:
أكد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تطبيق الرؤية والخطة التعليمية على أرض الواقع لا زال به أوجه قصور.

ودعا في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، تعقيبا على بيان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إلى أهمية مراعاة ومراجعة عملية التطبيق، خاصة في مستوى المعلمين، قائلا: عندنا مليون و300 ألف معلم يحتاجون للتأهيل والتدريب.

وأشار وحيد قرقر، إلى أن توفير التابلت في العملية التعليمية "شيء جيد"، إلا أن هناك قرى لا يوجد بها انترنت بخلاف صيانة التابلت وما تسبب في إرهاق أولياء الأمور.

وشدد عضو مجلس النواب، بضرورة مواجهة العجز الكبير في المعلمين على مستوى ، قائلا: وأذكر هناك دائرتي بلقاس وجمصة هناك العديد من المدارس بلا مدرسين، ولذلك أطالب اعتبار دائرتي مناطق نائية لتوفير المعلمين.

وشدد وحيد قرقر، على أهمية فض الاشتباك بين وزارة التعليم والوزارات الأخرى، ومن بينها الأوقاف وكذلك أراضي التبرعات من الأهالي.

وطالب النائب بضرورة الكشف عن ما انتهت إليه مسابقة الـ120 ألف معلم، لاسيما وأن أكثر من 400 ألف تقدموا وتكبدوا الكثير دون فائدة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة أكثر من مرة أن هناك عجز في عدد المعلمين.

وقال النائب وحيد قرقر: نحلم في أن تكون مصر رائدة في مجال التعليم، متسائلا: هل نرى الآن دور ملموس

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مصراوي Masrawy

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