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تعليم النواب تحذر من تأخير عرض خطة للثانوية العامة للحظات الاخيرة

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تعليم النواب تحذر من تأخير عرض خطة الحكومة للثانوية العامة للحظات الاخيرة تعليم النواب تحذر من تأخير عرض خطة للثانوية العامة للحظات الاخيرة

مصراوي Masrawy

02:46 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- مصراوي:

طالب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وزير التربية والتعليم، إعلان خطة امتحانات الثانوية كاملة، وعدم الانتظار حتى يقترب موعد الامتحانات لعدم إثارة القلق لدى الأسر ولمواجهة الشائعات قبل انتشارها.

وأكد في كلمته تعقيبا على كلمة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن الكل يعرف حجم الجهد المبذول من وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم، وما تم إنجازه. وأشار إلى أنها عملية شاقة والجهد المطلوب لتطوير التعليم مثل الدول المتقدمة.

وقال سامي هاشم: خلال مسيرتنا لتطوير التعليم سيتم مواجهة بعض الصعوبات والمشكلات، موجها الشكر للرئيس على اهتمامه بالمعلمين وزيادة رواتبهم.

وتابع: أنقل لكم القلق عند أولياء الأمور فهناك 22 مليون طالب، وكل بيت فيه فرد يهمه أمر التعليم، ولكن أكثر المناطق سخونة هي الثانوية العامة لانها تحدد مصير الطالب.

وقال: هناك أسئلة كتير تأتي إلينا عن شكل الامتحانات، وماذا لو تعطل التابلت؟، وكيفية مواجهة الغش، متابعا: نحن كتربويين مقتنعين برؤية وزارة التربية والتعليم، لكن وجودنا في المجلس أكبر فرصة لإجراء حوار مجتمعي لأكبر المشاكل التي تؤرق الأسر وهي الثانوية العامة.

وتعهد سامي هاشم بإعطاء أولوية لقانون الثانوية العامة الجديد داخل اللجان، والاستماع لخبراء في الدستور والتعليم حتى يخرج القانون بشكل دون أي شائبة.​

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مصراوي Masrawy

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