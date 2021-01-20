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تنصيب بايدن: أولويات بايدن مباشرة بعد حفل التنصيب؟

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تنصيب بايدن: أولويات بايدن مباشرة بعد حفل التنصيب؟ تنصيب بايدن: أولويات بايدن مباشرة بعد حفل التنصيب؟

مصراوي Masrawy

02:31 م الأربعاء 20 يناير 2021

واشنطن- (بي بي سي):

سيبدأ بايدن بإصدار سلسلة من القرارات التنفيذية التي لا تتطلب موافقة الكونجرس، في مقدمتها.

• عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ - الاتفاقية العالمية لخفض انبعاثات الكربون

• إلغاء حظر السفر المثير للجدل المفروض على الدول ذات الأغلبية المسلمة

• فرض ارتداء الأقنعة على الممتلكات الفيدرالية وعند السفر بين الولايات

• توسيع رقعة القيود الوطنية المفروضة على عمليات الإخلاء و الإغلاق بسبب الوباء

• الاستمرار في الإيقاف المؤقت لمدفوعات قروض الطلاب النافذة أثناء الجائحة

و تعهد الرئيس الامريكي بإلغاء قرار الانسحاب من منظمة الصحة العالمية وانتقد بحدة إدارة للأزمة.

وإجراءات مواجهة الوباءعلى رأس القضايا الملحة التي ستواجهها الإدارة الجديدة حيث تعهد بايدن باتباع استراتيجية خاصة و فعالة تتضمن تطبيق إجراءات وقائية صارمة بالتزامن مع توفير 100مليون جرعة لقاح.

وقال فريق بايدن إنه سيعمل على تأمين 1.9 تريليون دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي المنهك من .

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