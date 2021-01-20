تنصيب بايدن: أولويات بايدن مباشرة بعد حفل التنصيب؟

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مصراوي Masrawy

واشنطن- (بي بي سي):

سيبدأ بايدن بإصدار سلسلة من القرارات التنفيذية التي لا تتطلب موافقة الكونجرس، في مقدمتها.

• عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ - الاتفاقية العالمية لخفض انبعاثات الكربون

• إلغاء حظر السفر المثير للجدل المفروض على الدول ذات الأغلبية المسلمة

• فرض ارتداء الأقنعة على الممتلكات الفيدرالية وعند السفر بين الولايات

• توسيع رقعة القيود الوطنية المفروضة على عمليات الإخلاء و الإغلاق بسبب الوباء

• الاستمرار في الإيقاف المؤقت لمدفوعات قروض الطلاب النافذة أثناء الجائحة

و تعهد الرئيس الامريكي بإلغاء قرار الانسحاب من منظمة الصحة العالمية وانتقد بحدة إدارة ترامب للأزمة.

وإجراءات مواجهة الوباءعلى رأس القضايا الملحة التي ستواجهها الإدارة الجديدة حيث تعهد بايدن باتباع استراتيجية خاصة و فعالة تتضمن تطبيق إجراءات وقائية صارمة بالتزامن مع توفير 100مليون جرعة لقاح.

وقال فريق بايدن إنه سيعمل على تأمين 1.9 تريليون دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي المنهك من فيروس كورونا .