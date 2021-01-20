موسكو تنفي إجراء أي اتصالات هاتفية بين بوتين وترامب يوم اقتحام الكونجرس

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موسكو - أ ش أ

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عدم إجراء اتصالات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في يوم اقتحام مبنى الكونجرس.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال ما إذا كانت قد جرت محادثة هاتفية بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، في 7 يناير: "لا لم تجر".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، قالت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، إنها ترغب بمعرفة ما إذا كان ترامب تحدث مع نظيره الروسي في يوم اقتحام مبنى الكونجرس.

وقال رئيس لجنة مجلس الاتحاد لحماية سيادة الدولة الروسية أندريه كليموف، في وقت سابق، إن أعمال الشغب في واشنطن يمكن أن تستخدم لإلقاء اللوم على روسيا.. وبرأيه، قد يكون معارضو ترامب وراء الأحداث في واشنطن، والذين أرادوا بالتالي الضغط على الكونجرس.

ولطالما اتهم الديمقراطيون ترامب بـ "التآمر" مع روسيا.. ونفى البيت الأبيض والكرملين هذا الادعاء، ولم يجد المدعي الخاص روبرت مولر الذي أنهى تحقيق وزارة العدل الأمريكية والذي استمر عامين في عام 2019 ، أي دليل على "التواطؤ".