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قرية هندية تستعد للاحتفال بتنصيب "هاريس" نائبة للرئيس الأمريكي

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قرية هندية تستعد للاحتفال بتنصيب "هاريس" نائبة للرئيس الأمريكي قرية هندية تستعد للاحتفال بتنصيب "هاريس" نائبة للرئيس الأمريكي
أحد متابعيها يتوقّع أن تصبح رئيسة البلاد.. إذا ما دعمت نيودلهي!

قرية هندية تستعد للاحتفال بتنصيب

يستعد السكان في قرية "ثولاسيندرابورام" الهندية مسقط رأس جد كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للاحتفال في ظلّ أجواء من الفرح والابتهاج.

ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، قال المعلم أنوكامبا مادهافاسيمهان أحد كبار القرية الهندية الصغيرة: نشعر بالفخر لانتخاب هندي لمنصب نائب رئيس أمريكا.

وفيما لا تزال ملصقات "هاريس" من احتفالات نوفمبر تزيّن الجدران في القرية؛ يأمل الكثير من السكان في أن تصل "هاريس" إلى الرئاسة في عام 2024.

وقال جي مانيكاندان أحد متابعي كامالا هاريس سياسياً، والذي يعرض في متجره تقويم حائط به صور "بايدن وهاريس": على مدى السنوات الأربع المقبلة، إذا ما دعمت "هاريس" الهند، فستكون الرئيسة.

ومن المقرر أن تدخل "هاريس"، اليوم الأربعاء، التاريخ، كأول امرأة من أصول جنوب آسيوية، تتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي.

جدير بالذكر أنه قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، أقام القرويون في "ثولاسيندرابورام" احتفالاً في المعبد، لتمني الحظ السعيد لـ"هاريس"، وبعد فوزها أطلقوا المفرقعات، ووزعوا الحلوى، والزهور.الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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