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"العنف الأسري" يتفاعل مع يرصد "صراخ سيدة": جارٍ اتخاذ اللازم

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"العنف الأسري" يتفاعل مع فيديو يرصد "صراخ سيدة": جارٍ اتخاذ اللازم "العنف الأسري" يتفاعل مع يرصد "صراخ سيدة": جارٍ اتخاذ اللازم
مركز البلاغات تفاعل مع الحالة.. بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص

أكد مركز بلاغات العنف الأسري اليوم أن مركز البلاغات بالمركز رصد حالة وثقتها مواقع التواصل، حول مقطع يظهر فيه صوت سيدة تصرخ.

وقال المركز مفصلاً: إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مقطع يظهر فيه صوت صراخ لسيدة، نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وشهدت الساعات الماضية تداول هاشتاق على تويتر #انقذو_بنت_حي_النور حيث تداول بعض المغردين معلومات حول صراخ فتاة بحي النور بالدمام دون معرفة مصدره، وسط مطالبات بتفاعل الجهات المعنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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