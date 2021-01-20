أخبار عاجلة

مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا -
صحراء "حسمى" .. وجهة سياحية مميزة ومقصد رئيس لمحبي "الكشتة" -
"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي" -
2021 بداية خارطة جديدة لخطة خمسية رسم فيها "ولي العهد" استراتيجية رفع جودة الحياة والتنمية المستدامة -
"كفاءة": "#جهازك_يفزع_لك" مع تطبيق "تأكد" -
مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي -
إستراتيجية صندوق الاستثمارات.. مرحلة تنموية جديدة لخلق قوة استثمارية رائدة للعمق العربي والإسلامي -
الخارجية الأمريكية: الهجوم الأخير على الرياض كان يستهدف المدنيين -
"شرطة الرياض": القبض على مواطنين للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء ووفاة مواطنة بالخرج -
أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الفيصل" يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية

Print
اطلع على أعمال أمانة الوقف للعام المنصرم 2020م

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اليوم، اجتماع مجلس نظارة الوقف.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع على أعمال أمانة الوقف للعام المنصرم 2020م، والأهداف والخطط المعدّة لعام 2021م، كما أقرّ المجلس الموازنة التقديرية للوقف للعام المالي 2021م.

واستعرض المجلس آخر المستجدات الخاصة بأملاك الوقف في محافظة جدة والمحافظات الأخرى، كما جرت مناقشة التوصيات والفرص المتاحة لتطوير واستثمار أراضي الوقف والمشروعات الخاصة به.

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا

مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا

صحراء "حسمى" .. وجهة سياحية مميزة ومقصد رئيس لمحبي "الكشتة"

صحراء "حسمى" .. وجهة سياحية مميزة ومقصد رئيس لمحبي "الكشتة"

"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي"

"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي"

2021 بداية خارطة جديدة لخطة خمسية رسم فيها "ولي العهد" استراتيجية رفع جودة الحياة والتنمية المستدامة

2021 بداية خارطة جديدة لخطة خمسية رسم فيها "ولي العهد" استراتيجية رفع جودة الحياة والتنمية المستدامة

شبكة عيون الإخبارية