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"البنتاغون" يمنح أخا أمير قطر وسام الخدمة العامة المتميزة

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وقام السفير روبرت اوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي، بتسليم الوسام للشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى أمريكا، والأخ غير الشقيق لأمير قطر تميم بن حمد.

وبحسب موقع وزارة الخارجية القطرية، يعتبر هذا الوسام من أرفع الأوسمة التي تمنحها الولايات المتحدة لمسؤولين أمريكيين ومسؤولين في حكومات الدول الصديقة.

ومنح هذا الوسام في السابق لرؤساء الولايات المتحدة السابقين: باراك أوباما، جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون وغيرهم من الشخصيات البارزة.

​وأشارت الوزارة في بيان أن الوسام يمنح تقديرا للخدمات المميزة والاستثنائية والإنجازات المبهرة التي قام بها الأشخاص المعنيون والذين يستحقون التقدير والثناء لما قدموه.

وأكدت الدفاع الأمريكية أن منحها هذا الوسام الرفيع لسفير قطر "يأتي تقديرا لجهوده التي بذلها ممثلا لدولة قطر في تعزيز العلاقات بين قطر والولايات المتحدة على صعد السياسات الخارجية والدفاع والاقتصاد والأمن الوطني".

وقالت الوزارة، إن مشعل "لعب دورا فعالا ورئيسيا في التخطيط وإطلاق الحوار الاستراتيجي بين دولة قطر وأمريكا، وأن دوره المحوري ساهم في الاستمرار والحفاظ على هذا الحوار."

وأشارت الدفاع الأمريكية، بحسب الخارجية القطرية إلى أن "مشعل برز أيضا بوصفه المحاور الرئيسي في تعزيز الشراكة الدفاعية بين دولة قطر والولايات المتحدة، وأن جهوده لتوسيع وتعميق هذا التعاون بين البلدين أدت إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة".

وأكدت أنه "دعم أيضا التعاون الوثيق بين دولة قطر والولايات المتحدة في سياق السعي لتحقيق السلام في أفغانستان".

وأثنت الدفاع الأمريكية على "المساعدة الكبيرة التي قدمها السفير للمسؤولين الأمريكيين الذين سافروا طوال الفترة من يوليو 2018 إلى ديسمبر 2020 إلى الدوحة، لعقد الاجتماعات مع ممثلي طالبان".

SputnikNews

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