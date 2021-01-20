أخبار عاجلة

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي عن عمر يناهز 72 عامًا -
السيسي يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد عقب صعوده لدور الثمانية في كأس العالم -
مالي: مقتل ستة جنود بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو -
الاتحاد الأوروبي يطالب شركات الأدوية بالشفافية بعد إعلانها عن تأخير تسليم اللقاحات -
إسرائيل "تغلق بإحكام" البلاد بسبب فيروس كورونا -
عقار مضاد للالتهابات يظهر فعالية في معالجة مرضى كورونا -
الأردن يتابع أوضاع 3 أسرى أردنيين مصابين بالفيروس في السجون الإسرائيلية -
اللجنة العسكرية الليبية تنفي تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة -
"مسئولية المحافظات".. وزير الزراعة يعلق على أزمة عمال التشجير -
البرلمان يرفع جلسته لغدٍ الاثنين بحضور وزيري "القوى العاملة" و"الهجرة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

شقيقة الضحية تتشح بالسواد.. بدء محاكمة المتهمة بـ"سحل فتاة النزهة"

Print
شقيقة الضحية تتشح بالسواد.. بدء محاكمة المتهمة بـ"سحل فتاة النزهة" شقيقة الضحية تتشح بالسواد.. بدء محاكمة المتهمة بـ"سحل فتاة النزهة"

مصراوي Masrawy

12:22 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

بدأت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، اليوم الأربعاء، محاكمة "نورهان. ك" المتهمة بدهس المجني عليها ندى شديد بسيارتها.

وحضر الجلسة عم المجني عليها وشقيقتها التي اتشحت بالملابس السوداء، برفقة محاميهم صفوت السيد.

وكانت نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد مصلح أحالت المتهمة (مخلى سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه) للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ.

وقالت شقيقة المجني عليها "ندى. ا" طالبة جامعية إنها تقيم بمنطقة مدينة نصر، وأن شقيقتها طالبة بجامعة بنها، اعتادت زيارتها كل فترة.

وأوضحت أنه يوم الحادث اتصلت بها فوجدت هاتفها مغلقا وبعد دقائق تم فتح الهاتف، واتصلت ثانية فأخبرها المجيب أن شقيقتها صدمتها سيارة وتوفت.

وتبين من كاميرات المراقبة أن الطالبة كانت تحاول عبور شارع بمساكن شيراتون، وفوجئت بسيارة مسرعة صدمتها وسحبتها عدة كيلومترات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

شبكة عيون الإخبارية